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Постер сериала Моя сотая свадьба
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Киноафиша Сериалы Моя сотая свадьба

Моя сотая свадьба (2025 - 2025)

Moya sotaya svadba 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Ирина уже пять лет работает в свадебном агентстве семьи Морозовых, пройдя путь от новичка до ведущего организатора. Ей доверяют самые сложные заказы, зная, что она справится. Во время подготовки к престижному свадебному конкурсу судьба сталкивает её с бывшим женихом Андреем, от которого она когда-то ушла, узнав об измене.  Тем временем начальница Ирины, решившая развестись с неверным мужем, открывает своё агентство и забирает Иру в команду. Но неожиданно девушке поручают организовать свадьбу Андрея. Преодолевая обиды прошлого, она берётся за задание, даже не подозревая, в какие интриги и переживания ей предстоит погрузиться.

В ролях
В ролях
Елена Лотова
Елена Лотова
Дарья Белодед
Дарья Белодед
Кирилл Запорожский
Кирилл Запорожский
Никита Тезов
Никита Тезов
Татьяна Тимакова
Александра Бурьянова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Моя сотая свадьба - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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