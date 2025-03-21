Ирина уже пять лет работает в свадебном агентстве семьи Морозовых, пройдя путь от новичка до ведущего организатора. Ей доверяют самые сложные заказы, зная, что она справится. Во время подготовки к престижному свадебному конкурсу судьба сталкивает её с бывшим женихом Андреем, от которого она когда-то ушла, узнав об измене. Тем временем начальница Ирины, решившая развестись с неверным мужем, открывает своё агентство и забирает Иру в команду. Но неожиданно девушке поручают организовать свадьбу Андрея. Преодолевая обиды прошлого, она берётся за задание, даже не подозревая, в какие интриги и переживания ей предстоит погрузиться.