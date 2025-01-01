После окончания школы Вера переезжает из провинции в большой город, чтобы исполнить мечту – стать врачом. Она поступает в медколледж и с головой уходит в учебу, забывая о развлечениях и личной жизни. Но все меняется, когда она знакомится с харизматичным студентом Дмитрием. Их роман развивается стремительно, и вскоре Вера узнает о беременности. Влюбленные студенты готовы создать семью, но мать Дмитрия против его брака с провинциальной девушкой. Под давлением семьи Дмитрий исчезает, оставляя Веру с ребенком. Проходят годы. Вера становится успешным кардиохирургом, рядом с ней – заботливый муж Кирилл, который поддерживал ее в самые трудные моменты. Но внезапное возвращение Дмитрия переворачивает жизнь девушки. Он узнает, что у него есть дочь, и хочет вернуть и ребенка, и любимую женщину. Перед Верой встает сложный выбор: остаться с тем, кто был опорой, или дать второй шанс мужчине, которого она никогда не переставала любить... Подробнее на Кино-Театр.РУ https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/197142/annot/