Постер сериала Сердце Веры
1 постер
Киноафиша Сериалы Сердце Веры

Сердце Веры (2025 - …)

Serdce Very 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

После окончания школы Вера переезжает из провинции в большой город, чтобы исполнить мечту – стать врачом. Она поступает в медколледж и с головой уходит в учебу, забывая о развлечениях и личной жизни. Но все меняется, когда она знакомится с харизматичным студентом Дмитрием. Их роман развивается стремительно, и вскоре Вера узнает о беременности. Влюбленные студенты готовы создать семью, но мать Дмитрия против его брака с провинциальной девушкой. Под давлением семьи Дмитрий исчезает, оставляя Веру с ребенком. Проходят годы. Вера становится успешным кардиохирургом, рядом с ней – заботливый муж Кирилл, который поддерживал ее в самые трудные моменты. Но внезапное возвращение Дмитрия переворачивает жизнь девушки. Он узнает, что у него есть дочь, и хочет вернуть и ребенка, и любимую женщину. Перед Верой встает сложный выбор: остаться с тем, кто был опорой, или дать второй шанс мужчине, которого она никогда не переставала любить...

В ролях
Александра Бурьянова
Мария Малиновская
Марина Кондратьева
Михаил Грищенко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Сердце Веры - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
