Известный профайлер Чан Тэ-су — живая легенда в мире криминалистики и пример безупречной службы. Но его вселенная рушится, когда в ходе расследования жестокого убийства он обнаруживает, что к делу может быть причастна его единственная дочь Ха-бин. Сыщик, привыкший доверять фактам, впервые сталкивается с дилеммой, ведь разум бессилен, когда в дело вступает отцовская любовь. Герой в отчаянии мечется между двух огней. Что делать: следовать долгу или защищать родного человека? Тем временем новые обстоятельства расследования делают ситуацию еще более запутанной.