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Постер сериала Такой близкий предатель
Постер сериала Такой близкий предатель
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Такой близкий предатель

Такой близкий предатель (2024 - 2024)

Itorok chinmilhan baesinja 18+
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал MBC
Продолжительность сериала 11 часов 40 минут

О чем сериал

Известный профайлер Чан Тэ-су — живая легенда в мире криминалистики и пример безупречной службы. Но его вселенная рушится, когда в ходе расследования жестокого убийства он обнаруживает, что к делу может быть причастна его единственная дочь Ха-бин. Сыщик, привыкший доверять фактам, впервые сталкивается с дилеммой, ведь разум бессилен, когда в дело вступает отцовская любовь. Герой в отчаянии мечется между двух огней. Что делать: следовать долгу или защищать родного человека? Тем временем новые обстоятельства расследования делают ситуацию еще более запутанной.

В ролях
В ролях
Хан Сок-кю
Хан Е-ри
Хан Е-ри
Юн Гён-хо
О Ён-су
Чхэ Вон-бин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.7 IMDb
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Сезоны
Такой близкий предатель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 10 эпизодов
 
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