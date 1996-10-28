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Чэнь Чжэюань Zheyuan Chen
Киноафиша Персоны Чэнь Чжэюань

Чэнь Чжэюань

Zheyuan Chen

Дата рождения
28 октября 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Скрытая любовь 8.9
Скрытая любовь (2023)
Секрет в темной каморке 8.0
Секрет в темной каморке (2021)
Белое оливковое дерево 7.4
Белое оливковое дерево (2025)

Фильмография Чэнь Чжэюань

Империя как выкуп
Империя как выкуп
драма, мелодрама 2026, Китай
Белое оливковое дерево 7.4
Белое оливковое дерево
драма, мелодрама, дорама 2025, Китай
Судьбоносные сердца
Судьбоносные сердца
драма, мелодрама, дорама 2025, Китай
Скрытая любовь 8.9
Скрытая любовь
комедия, мелодрама, дорама 2023, Китай
Принцесса и оборотень
Принцесса и оборотень
комедия, фэнтези, мелодрама, дорама 2023, Китай
Секрет в темной каморке 8
Секрет в темной каморке
мелодрама, дорама 2021, Китай
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