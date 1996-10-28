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Фильмография
Чэнь Чжэюань
Zheyuan Chen
Киноафиша
Персоны
Чэнь Чжэюань
Чэнь Чжэюань
Zheyuan Chen
Дата рождения
28 октября 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.9
Скрытая любовь
(2023)
8.0
Секрет в темной каморке
(2021)
7.4
Белое оливковое дерево
(2025)
Фильмография Чэнь Чжэюань
Империя как выкуп
драма, мелодрама
2026, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.4
Белое оливковое дерево
драма, мелодрама, дорама
2025, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Судьбоносные сердца
драма, мелодрама, дорама
2025, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.9
Скрытая любовь
комедия, мелодрама, дорама
2023, Китай
Принцесса и оборотень
комедия, фэнтези, мелодрама, дорама
2023, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8
Секрет в темной каморке
мелодрама, дорама
2021, Китай
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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