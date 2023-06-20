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Постер сериала Скрытая любовь
Постер сериала Скрытая любовь
Постер сериала Скрытая любовь
Постер сериала Скрытая любовь
Постер сериала Скрытая любовь
Постер сериала Скрытая любовь
Постер сериала Скрытая любовь
Постер сериала Скрытая любовь
Постер сериала Скрытая любовь
Постер сериала Скрытая любовь
Постер сериала Скрытая любовь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
11 постеров
Киноафиша Сериалы Скрытая любовь

Скрытая любовь (2023 - 2023)

Tou tou cang bu zhu 18+
Год выпуска 2023
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Youku
Продолжительность сериала 18 часов 45 минут

О чем сериал

События разворачиваются в Китае. Молодая девушка познакомилась с приятелем своего родного брата, который старше нее на семь лет. Она тут же почувствовала, что красивый юноша с необыкновенными глазами проник в ее сердце. Не проходило и дня, чтобы главная героиня не думала о своем возлюбленном. Молодой человек питал к сестре своего друга те же чувства, но семилетняя разница в возрасте не давала им сократить дистанцию вопреки сильному желанию. Однако неспроста говорят, что любви все возрасты покорны.

В ролях
В ролях
Чжао Лусы
Чэнь Чжэюань
Цзэн Ли
Цю Синьчжи
Виктор Ма
Чжан Цзюнминь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 6 голосов
8.6 IMDb
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Сезоны
Скрытая любовь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 25 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Аделя Ахтариева 24 июля 2023, 09:54
Очень хочу 2 сезон того дорама просто суперская
오드리 당신의-행복 23 июня 2023, 22:32
Просто потрясающая Дорама. Я давно не испытывала такой бури эмоций. Актёры, история , всё просто потрясающе😊😊
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