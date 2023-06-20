События разворачиваются в Китае. Молодая девушка познакомилась с приятелем своего родного брата, который старше нее на семь лет. Она тут же почувствовала, что красивый юноша с необыкновенными глазами проник в ее сердце. Не проходило и дня, чтобы главная героиня не думала о своем возлюбленном. Молодой человек питал к сестре своего друга те же чувства, но семилетняя разница в возрасте не давала им сократить дистанцию вопреки сильному желанию. Однако неспроста говорят, что любви все возрасты покорны.