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Постер сериала Секрет в темной каморке
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Киноафиша Сериалы Секрет в темной каморке

Секрет в темной каморке (2021 - 2021)

An ge li de mi mi 18+
Год выпуска 2021
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Mango TV
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут

О чем сериал

Динь Сянь родилась и провела детство в небольшой деревне, где все друг друга знают. Она привыкла к тихой и спокойной жизни и не желала ничего другого. Но однажды ее отец, работающий школьным учителем, получает предложение в Шанхае. Динь Сянь пакует чемоданы и отправляется в мегаполис, где все устроено совершенно не так, как в родной деревне. Вскоре она знакомится с Чжоу Си Юэ — математическим гением и невероятно симпатичным юношей. Первая встреча оборачивается катастрофой: Динь Сянь обрушивает свой гнев на незнакомца, даже не подозревая, какой он на самом деле. Но чем больше времени они проводят вместе, тем яснее становится, что между ними много общего. Вскоре герои становятся лучшими друзьями, а там недалеко и до первой влюбленности.

В ролях
В ролях
Чэнь Чжэюань
Сюй Мэнцзе
Фань Чжи Синь
Дин Ванг
Ван Цзэхуан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
Секрет в темной каморке - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 24 эпизода
 
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