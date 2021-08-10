Динь Сянь родилась и провела детство в небольшой деревне, где все друг друга знают. Она привыкла к тихой и спокойной жизни и не желала ничего другого. Но однажды ее отец, работающий школьным учителем, получает предложение в Шанхае. Динь Сянь пакует чемоданы и отправляется в мегаполис, где все устроено совершенно не так, как в родной деревне. Вскоре она знакомится с Чжоу Си Юэ — математическим гением и невероятно симпатичным юношей. Первая встреча оборачивается катастрофой: Динь Сянь обрушивает свой гнев на незнакомца, даже не подозревая, какой он на самом деле. Но чем больше времени они проводят вместе, тем яснее становится, что между ними много общего. Вскоре герои становятся лучшими друзьями, а там недалеко и до первой влюбленности.