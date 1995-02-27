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Фильмография
Ли Ён
Lee Yeon
Киноафиша
Персоны
Ли Ён
Ли Ён
Lee Yeon
Дата рождения
27 февраля 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Рост
161 см
Популярные фильмы
9.0
Слабый герой
(2022)
0.0
Выгодная афера
(2023)
Фильмография Ли Ён
Жанр
Все
Драма
Криминал
Год
Все
2023
2022
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Выгодная афера
драма, криминал
2023, Южная Корея
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9
Слабый герой
драма, криминал
2022, Япония
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