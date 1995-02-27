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Ли Ён
Ли Ён Lee Yeon
Киноафиша Персоны Ли Ён

Ли Ён

Lee Yeon

Дата рождения
27 февраля 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Рост
161 см

Популярные фильмы

Слабый герой 9.0
Слабый герой (2022)
Выгодная афера 0.0
Выгодная афера (2023)

Фильмография Ли Ён

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актриса 2
Выгодная афера
Выгодная афера
драма, криминал 2023, Южная Корея
Слабый герой 9
Слабый герой
драма, криминал 2022, Япония
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