В центре событий оказывается беспринципная афериста и юрист с повышенным чувством справедливости. По случайному стечению обстоятельств двум таким разным героям приходится работать вместе, чтобы справиться с общим врагом. Стоит ли говорить, что поначалу они относятся друг к другу настороженно и даже неприязненно – слишком уж расходятся их принципы и взгляды на жизнь. Однако постепенно молодые люди начинают даже симпатизировать друг другу. Не зря говорят, что ничто так не объединяет, како общий враг.