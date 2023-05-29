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Постер сериала Выгодная афера
Постер сериала Выгодная афера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Выгодная афера

Выгодная афера (2023 - 2023)

Delightfully Deceitful 18+
Год выпуска 2023
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается беспринципная афериста и юрист с повышенным чувством справедливости. По случайному стечению обстоятельств двум таким разным героям приходится работать вместе, чтобы справиться с общим врагом. Стоит ли говорить, что поначалу они относятся друг к другу настороженно и даже неприязненно – слишком уж расходятся их принципы и взгляды на жизнь. Однако постепенно молодые люди начинают даже симпатизировать друг другу. Не зря говорят, что ничто так не объединяет, како общий враг.

В ролях
В ролях
Чхон У-хи
Юн Пак
Ким Дон-ук
Ю Хи-джэ
Пак Со-джин
Ли Ён
Ли Ён
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Выгодная афера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 16 эпизодов
 
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