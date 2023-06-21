Вышел финальный трейлер фильма ужасов «Два, три, демон, приди!»

Прокатчик «Атмосфера Кино» выпустил финальный дублированный трейлер хоррора «Два, три, демон, приди!» о группе друзей, которые вплотную соприкасаются с демоническими силами. Российский релиз картины намечен на 17 августа.

В центре сюжета — компания молодых людей, придумавших необыкновенное развлечение. На вечеринке они устраивают спиритический сеанс и при помощи магического артефакта призывают в наш мир души призраков. Условия просты: произнести заклятие перед мумифицированной рукой и пустить потустороннюю сущность в свое тело. Главное правило — уложиться в полторы минуты. Если ритуал нарушить, то может произойти непоправимое. В итоге призванное пощекотать нервы экзотическое развлечение идет не по плану, и демоны начинаю терроризировать всех участников, превращая их жизнь в сущий кошмар.

Режиссерами выступили Дэнни Филиппу и Майкл Филиппу, создатели популярного YouTube-канала RackaRacka. После успешного показа картины на кинофестивале «Сандэнс» их назначили на должность постановщиков экранизации видеоигры «Уличный боец» (Street Fighter). Ниже приведен коллективный комментарий дуэта:

«Нас вдохновляли необычные современные хорроры, которые начали снимать в последнее время. Они не только зрелищные, но и умные и многое привносят в жанр ужасов. Эти фильмы не только пугают, но и являются своеобразным отражением нашего общества. И мы стремились к такому, работая над «Два, три, демон, приди!».

В актерский состав вошли Софи Уайлд, Джо Берд, Александра Дженсен, Отис Дханджи, Маркус Джонсон, Касс Кьюмерфорд и Александрия Стеффенсон. За производство отвечает студия A24.