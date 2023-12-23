Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коби Брайант: Черная мамба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жун Цзышань
Жун Цзышань Zishan Rong
Киноафиша Персоны Жун Цзышань

Жун Цзышань

Zishan Rong

Дата рождения
23 декабря 2023
Возраст
-1
Знак зодиака
Козерог

Популярные фильмы

Панда из космоса
Панда из космоса (2022)
4.6

Фильмография Жун Цзышань

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Панда из космоса 4.6
Панда из космоса Wai tai kong de mo zha te
драма, семейный, фэнтези 2022, Китай
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App