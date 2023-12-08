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Кажущаяся незначительной травма головы приводит к тому, что молодая красивая девушка заболевает психическим расстройством, проявление которого именуется медицинским термином «мерцание». Теперь в ее теле живут два совершенно противоположных человека. Одна из них любит и готова любить, другая готова убивать всех ради достижения своей цели. Неизвестно, уживутся ли они в одном теле и что произойдет, когда одна из них решится на убийство другой.
|8 декабря 2023
|Россия