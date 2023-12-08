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Постер фильма Мерцание
5.7
Киноафиша Фильмы Мерцание
5.7

Мерцание

, 2024
Mertsanie
Россия / фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Мерцание
5.7

О фильме

Кажущаяся незначительной травма головы приводит к тому, что молодая красивая девушка заболевает психическим расстройством, проявление которого именуется медицинским термином «мерцание». Теперь в ее теле живут два совершенно противоположных человека. Одна из них любит и готова любить, другая готова убивать всех ради достижения своей цели. Неизвестно, уживутся ли они в одном теле и что произойдет, когда одна из них решится на убийство другой.

В ролях

Кристина Беккер
Kristina
Игорь Лебедев
Psikhoterapevt
Марианна Васильева
Nika
Тимофей Якомульский
Trener
Владимир Кочуров
Muzh Niki
Igor Kudryashov
Sledovatel
Natalya Samoylova
Direktor fitness-tsentra
Kristina Stefanovich
Alyona
Дмитрий Самойлов
Армен Ананикян
Режиссер Павел Еремин
Сценарист Павел Еремин
Композитор Stanislav Egiyant
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 8 декабря 2023
Дата выхода
8 декабря 2023 Россия
Производство 2.39 Film, Berg Sound, MacCoffee
Другие названия
Mertsanie, Мерцание

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 19 ноября 2025

Отзывы о фильме

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