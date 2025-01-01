Меню
О персоне
Фильмография
Лим Джу-ын
Ju-Eun Lim
Лим Джу-ын
Лим Джу-ын
Ju-Eun Lim
Дата рождения
7 января 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Популярные фильмы
8.8
Безрассудно влюбленные
(2016)
0.0
Аран и магистрат
(2012)
0.0
Плохой вор, хороший вор
(2017)
Фильмография Лим Джу-ын
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Спорт
Фэнтези
Год
Все
2017
2016
2012
Все
4
Сериалы
4
Актриса
4
Плохой вор, хороший вор
драма, криминал
2017, Южная Корея
8.8
Безрассудно влюбленные
драма, мелодрама
2016, Южная Корея
Аран и магистрат
комедия, фэнтези, мелодрама
2012, Южная Корея
Романтика без правил
комедия, мелодрама, спорт
2012, Южная Корея
