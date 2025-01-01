Лим Джу-ын

Каждая серия играет на нервах: топ российских детективных сериалов 2025 года, от которых ничего не ждешь, а зря

«Рэмбо для думающих»: Стивен Кинг посмотрел новый фильм Netflix с «Рэмбо» и обомлел

Турки оклеветали Хюррем: зачем образ любимой жены Сулеймана демонизировали на протяжении веков

«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)

Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8

Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)

Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала

Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины

Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми

«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2