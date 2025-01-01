Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лим Джу-ын Ju-Eun Lim
Киноафиша Персоны Лим Джу-ын

Лим Джу-ын

Ju-Eun Lim

Дата рождения
7 января 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея

Популярные фильмы

Безрассудно влюбленные 8.8
Безрассудно влюбленные (2016)
Аран и магистрат 0.0
Аран и магистрат (2012)
Плохой вор, хороший вор 0.0
Плохой вор, хороший вор (2017)

Фильмография Лим Джу-ын

Жанр
Год
Все 4 Сериалы 4 Актриса 4
Плохой вор, хороший вор
Плохой вор, хороший вор
драма, криминал 2017, Южная Корея
Безрассудно влюбленные 8.8
Безрассудно влюбленные
драма, мелодрама 2016, Южная Корея
Аран и магистрат
Аран и магистрат
комедия, фэнтези, мелодрама 2012, Южная Корея
Романтика без правил
Романтика без правил
комедия, мелодрама, спорт 2012, Южная Корея
Каждая серия играет на нервах: топ российских детективных сериалов 2025 года, от которых ничего не ждешь, а зря
«Рэмбо для думающих»: Стивен Кинг посмотрел новый фильм Netflix с «Рэмбо» и обомлел
Турки оклеветали Хюррем: зачем образ любимой жены Сулеймана демонизировали на протяжении веков
«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)
Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8
Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала
Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми
«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2
Балабанов старался, но идеально не вышло: квест на внимательность — проверьте, сколько ляпов в «Брате» вы не замечали раньше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше