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Постер сериала Романтика без правил
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Киноафиша Сериалы Романтика без правил

Романтика без правил (2012 - 2012)

Nanpokhan romaenseu 18+
Год выпуска 2012
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 17 часов 20 минут

О чем сериал

Их знакомство началось с драки и скандала. Боевая девушка Ю Ын Чжэ повалила на лопатки спортивную знаменитость Пак Му Юля, столкнувшись с ним в караоке. На самом деле, она давным-давно заточила на него зуб. Причиной глубокой неприязни стало поражение её любимой бейсбольной команды, против которой играл Му Юль. Но Ын Чжэ приходится отложить личные счёты ради работы в службе безопасности. Теперь ярая антифанатка вынуждена защищать надменную звезду бейсбола от всех опасностей. А кто защитит их обоих от любви? 

В ролях
В ролях
Ли Щи-ён
О Ман-сок
Ли Дон-ук
Ли Дон-ук
Ли Вон-джон
Ли Эль
Ли Эль
Ли Хи-джун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Романтика без правил - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 16 эпизодов
 
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