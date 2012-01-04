Их знакомство началось с драки и скандала. Боевая девушка Ю Ын Чжэ повалила на лопатки спортивную знаменитость Пак Му Юля, столкнувшись с ним в караоке. На самом деле, она давным-давно заточила на него зуб. Причиной глубокой неприязни стало поражение её любимой бейсбольной команды, против которой играл Му Юль. Но Ын Чжэ приходится отложить личные счёты ради работы в службе безопасности. Теперь ярая антифанатка вынуждена защищать надменную звезду бейсбола от всех опасностей. А кто защитит их обоих от любви?