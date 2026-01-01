Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Взметнев
Персоны
Персоны
Александр Взметнев
Александр Взметнев
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
0.0
Слишком красивая жена
(2015)
0.0
Замуж по расчету
(2026)
Фильмография Александр Взметнев
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2026
2015
Все
2
Сериалы
2
Актер
2
Замуж по расчету
мелодрама, драма
2026, Россия
Слишком красивая жена
драма, мелодрама
2015, Россия
