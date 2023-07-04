«Кино.Арт.Про» выпустит в российский прокат ряд ярких южнокорейских фильмов

Часть показов будет сопровождаться лекциями о корейском кино и культуре.

Компания «Кино.Арт.Про» объявила о проведении серии мероприятий под общим названием «Корейский квартал» с июля по октябрь 2023 года. В ее рамках она выпустит в российский прокат шесть южнокорейских фильмов, удостоенных престижных наград и снискавших любовь аудитории. Многие показы будут сопровождаться лекциями от специалистов по корейскому кино и культуре, которые помогут зрителям по-новому взглянуть на представленные картины.

Полный список лент, которые будут выпущены в прокат в рамках «Корейского квартала», с датами их премьер:

20 июля — динамичный экшен «Малышка на драйве» Пак Тэ-Мина. Фильм повествует о девушке-курьере (Пак Со-дам), готовой взяться за любую работу вне зависимости от ее законности. Однажды один из ее заказов идет не по плану, из-за чего героине приходится пуститься в бега.

17 августа — психологический детектив «Игра в переговоры», дебютная работа режиссера Ли Джон-сока. В центре сюжета — переговорщица корейской полиции (Сон Е-Джин), у которой есть всего двенадцать часов, чтобы убедить преступника освободить своего начальника из плена.

31 августа — хоррор «Призрачная станция» Чон Ен-ги. Картина о журналистке, взявшейся за расследование городской легенды, согласно которой на одной из станций метро обитает призрак ребенка. Данный фильм является адаптацией одноименного вебтуна известного автора Хоран.

31 августа — основанная на корейских народных сказках историческая комедия «Как украсть реку» того же Пак Тэ-Мина. Главный герой — обворожительный аферист Ким Сон-даль (Ю Сын-хо), задумавший совершить дерзкое ограбление с целью завладеть драгоценным табаком.

28 сентября — шпионский триллер «Фантом» Ли Хэ-ена. Действие разворачивается в 1930-х годах. Главные герои — шесть заключенных, среди которых скрывается легендарный шпион. Пока японские оккупационные власти пытаются найти среди них истинного лазутчика, отношения между обвиняемыми становятся все напряженнее. Главные роли в картине исполнили Пак Хэ-су («Игра в кальмара»), Пак Со-дам («Паразиты»), Соль Ген-гу («Воспоминания убийцы») и другие известные актеры.

12 октября — семейная драма «Повезло с братом» Чхве Сон-хена. Главные герои — два совершенно разных брата, долгое время даже не подозревавшие о существовании друг друга. Встретившись, они начинают долгий и сложный путь к тому, чтобы стать настоящей семьей. Лента вдохновлена знаменитым оскароносным фильмом «Человек дождя».

Более подробную информацию о расписании показов и приуроченных к ним лекциях можно найти на официальном сайте «Кино.Арт.Про».