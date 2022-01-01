Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Слон"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Марианн Холе
Mariann Hole
Киноафиша
Персоны
Марианн Холе
Марианн Холе
Mariann Hole
Дата рождения
29 октября 1981
Возраст
41 год
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Колботн, Норвегия
Популярные фильмы
Приключения Тедди
(2022)
6
Фильмография Марианн Холе
Жанр
Все
Семейный
Год
Все
2022
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6
Приключения Тедди
Teddybjørnens jul
семейный
2022, Норвегия
Билеты
Related video
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так