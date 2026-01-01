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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Лене Конгсвик Йохансен
Lene Kongsvik Johansen
Киноафиша
Персоны
Лене Конгсвик Йохансен
Лене Конгсвик Йохансен
Lene Kongsvik Johansen
Дата рождения
9 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Осло, Норвегия
Актерское амплуа
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.6
Рождество в городе мастеров
(2023)
6.3
Приключения Тедди
(2022)
5.6
Лесной патруль
(2013)
Фильмография Лене Конгсвик Йохансен
7.6
Рождество в городе мастеров
Den første julen i Skomakergata
семейный
2023, Норвегия
6.3
Приключения Тедди
Teddybjørnens jul
семейный
2022, Норвегия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.6
Лесной патруль
Pelle Politibil på sporet
анимация
2013, Норвегия
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