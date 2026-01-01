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Лене Конгсвик Йохансен Lene Kongsvik Johansen
Киноафиша Персоны Лене Конгсвик Йохансен

Лене Конгсвик Йохансен

Lene Kongsvik Johansen

Дата рождения
9 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Осло, Норвегия
Актерское амплуа
Актер озвучки

Популярные фильмы

Рождество в городе мастеров 7.6
Рождество в городе мастеров (2023)
Приключения Тедди 6.3
Приключения Тедди (2022)
Лесной патруль 5.6
Лесной патруль (2013)

Фильмография Лене Конгсвик Йохансен

Рождество в городе мастеров 7.6
Рождество в городе мастеров Den første julen i Skomakergata
семейный 2023, Норвегия
Приключения Тедди 6.3
Приключения Тедди Teddybjørnens jul
семейный 2022, Норвегия
Смотреть трейлер Рецензия
Лесной патруль 5.6
Лесной патруль Pelle Politibil på sporet
анимация 2013, Норвегия
Смотреть трейлер
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