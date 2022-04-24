Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Сделано в Осло
Постер сериала Сделано в Осло
Постер сериала Сделано в Осло
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Сделано в Осло

Сделано в Осло (2022 - 2022)

Made in Oslo 18+
Год выпуска 2022
Страна Норвегия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Героиня драматического сериала «Сделано в Осло» – молодая женщина-гинеколог по имени Элин. Каждый день она помогает другим парам стать родителями, но собственный брак женщины переживает не самые легкие времена. У ее супруга Бьерна уже есть ребенок от первого брака – дочь Стелла. Но Элин мечтает и сама испытать радость материнства. Она бьется в закрытые двери, раз за разом получая подтверждение страшного диагноза – бесплодие. Рискуя своей карьерой и семьей, она решает заняться опасным самолечением.

Сделано в Осло - трейлер
Сделано в Осло  трейлер
В ролях
В ролях
Якоб Седергрен
Пиа Тьелта
Пиа Тьелта
Тобайас Мензис
Тобайас Мензис
Ола Дж. Фурусет
Сара Хорами
Марианн Холе
Марианн Холе
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Сделано в Осло - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Если вас не пугает «Астрал», вот 4 фильма 2020-х, которые все исправят — один из них собрал 98% на Rotten
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
Крипто — настолько милый, что теперь многие мечтают о такой собаке: какая порода у песика Супермена?
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше