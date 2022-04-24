Героиня драматического сериала «Сделано в Осло» – молодая женщина-гинеколог по имени Элин. Каждый день она помогает другим парам стать родителями, но собственный брак женщины переживает не самые легкие времена. У ее супруга Бьерна уже есть ребенок от первого брака – дочь Стелла. Но Элин мечтает и сама испытать радость материнства. Она бьется в закрытые двери, раз за разом получая подтверждение страшного диагноза – бесплодие. Рискуя своей карьерой и семьей, она решает заняться опасным самолечением.