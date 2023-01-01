Ли Сан-И - актер, певец и актер мюзикла из Южной Кореи. Он стал особенно известным благодаря своим ролям в фильмах "Еще раз" (2020), "Юность мая" (2021) и "Ча-Ча-Ча в родном городе" (2021). Как певец, он наиболее известен как участник вокальной группы MSG Wannabe.

Ли Сан И начал свою карьеру еще в детстве, работая актером. В 2010 году он продолжил образование в Школе драмы Корейского национального университета искусств, факультет актерского мастерства. С тех пор Ли Сан И сыграл множество ролей в телевизионных шоу и театральных постановках.

В 2020 году Ли Сан И засветился в драме выходного дня "Еще раз", где он сыграл роль Юн Чжэ Сока, дентиста и младшего брата главного героя. Его романтическая линия с персонажем Ли Чо Хи получила большую популярность среди фанатов, а их пару назвали "национальной невесткой". На KBS Drama Award 2020 года Ли Сан И и его партнерша получили награду "Лучшая пара", а сам Ли Сан И был признан "Лучшим новым актером". Этот успех помог ему стать очень популярным.

В ноябре 2021 года Ли Сан И подтвердил свое участие в оригинальном сериале Netflix "Ищейки". В этом фильме рассказывается история трех молодых людей, которые вступают в мир частных займов и сталкиваются с огромными проблемами.

Ли Сан-И - талантливый актер и певец, который набирает популярность своими яркими ролями и музыкой.