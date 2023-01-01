Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ли Сан-и
Ли Сан-и Lee Sang-yi
Киноафиша Персоны Ли Сан-и

Ли Сан-и

Lee Sang-yi

Дата рождения
27 ноября 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Ансан, Кёнгидо, Южная Корея

Биография Ли Сан-и

Ли Сан-И - актер, певец и актер мюзикла из Южной Кореи. Он стал особенно известным благодаря своим ролям в фильмах "Еще раз" (2020), "Юность мая" (2021) и "Ча-Ча-Ча в родном городе" (2021). Как певец, он наиболее известен как участник вокальной группы MSG Wannabe.

Ли Сан И начал свою карьеру еще в детстве, работая актером. В 2010 году он продолжил образование в Школе драмы Корейского национального университета искусств, факультет актерского мастерства. С тех пор Ли Сан И сыграл множество ролей в телевизионных шоу и театральных постановках.

В 2020 году Ли Сан И засветился в драме выходного дня "Еще раз", где он сыграл роль Юн Чжэ Сока, дентиста и младшего брата главного героя. Его романтическая линия с персонажем Ли Чо Хи получила большую популярность среди фанатов, а их пару назвали "национальной невесткой". На KBS Drama Award 2020 года Ли Сан И и его партнерша получили награду "Лучшая пара", а сам Ли Сан И был признан "Лучшим новым актером". Этот успех помог ему стать очень популярным.

В ноябре 2021 года Ли Сан И подтвердил свое участие в оригинальном сериале Netflix "Ищейки". В этом фильме рассказывается история трех молодых людей, которые вступают в мир частных займов и сталкиваются с огромными проблемами.

Ли Сан-И - талантливый актер и певец, который набирает популярность своими яркими ролями и музыкой.

Популярные фильмы

Клетки Ю-ми 0.0
Клетки Ю-ми (2021)
Майская молодость 0.0
Майская молодость (2021)
Словно гончие 0.0
Словно гончие (2023)

Фильмография Ли Сан-и

Жанр
Год
Все 4 Сериалы 4 Актер 4
Словно гончие
Словно гончие
драма, боевик 2023, Южная Корея
Полиция реки Хан
Полиция реки Хан
комедия, боевик, криминал 2023, Южная Корея
Клетки Ю-ми
Клетки Ю-ми
комедия, мелодрама 2021, Южная Корея
Майская молодость
Майская молодость
драма, мелодрама 2021, Южная Корея
Related video
Ни подарков, ни роскоши: Пугачева устроила скромный праздник для двойняшек
Что не так с ремейком «Каменской»: новая героиня вызывает оторопь
Эту советскую актрису боготворили за границей: в СССР звезде испортили карьеру
Эта советская актриса одной из первых снялась в индийском кино: в СССР отреагировали неожиданно
Отец бомжевал, сын разбазаривал деньги: семейная драма ведущего программы «Такси»
Даже в запой ушел: режиссер пожалел, что отказал в роли д’Артаньяна этому актеру
Близкие переживают за Пахмутову после смерти Добронравова: вот что творится за закрытыми дверями
Так больше не смогла: куда пропала красавица-дочь Абдулова, растущая его копией
Вечное напоминание о муже-изменнике: сыновья Шакиры все больше похожи на Пике (фото)
«Мальчишка» с длинными волосами: новая Миледи не понравилась всем не только из-за внешности
«Будто принесли с помойки»: дом бывшей жены Михалкова вызвал оторопь
Врач назвала самую опасную для здоровья кашу: россияне ее обожают
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше