Эммануэль Марре Награды

Награды и номинации Эммануэль Марре

Emmanuel Marre
Награды и номинации Эммануэль Марре
Каннский кинофестиваль 2021
Главный приз Недели критики
Номинант
 Золотая камера
Номинант
 Главный приз Недели критики
Номинант
 Золотая камера
Номинант
Берлинале 2017
Лучший короткометражный фильм
Номинант
