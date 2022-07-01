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Постер к сериалу Ах, где?
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Ах, где?
Ах, где? (2022 - …) Ah Nerede
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается молодой человек по имени Ферит. Он вырос в состоятельной семье, с ранних лет привык к роскоши и довольству. У главного героя в жизни нет никаких серьезных обязательств, все свободное время юноша проводит на вечеринках со своими друзьями. Зехра – молодая девушка, которая вынуждена была оставить учебу в университете, чтобы зарабатывать на жизнь. Она устроилась работать в кондитерскую. Когда она вернется в колледж, они с Феритом познакомятся. Эта встреча изменит их жизни.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Мирай Акай
Октай Чубук
Нил Кесер
Дерия Алабора
Айше Кёкчю
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Ах, где? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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