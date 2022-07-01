В центре событий оказывается молодой человек по имени Ферит. Он вырос в состоятельной семье, с ранних лет привык к роскоши и довольству. У главного героя в жизни нет никаких серьезных обязательств, все свободное время юноша проводит на вечеринках со своими друзьями. Зехра – молодая девушка, которая вынуждена была оставить учебу в университете, чтобы зарабатывать на жизнь. Она устроилась работать в кондитерскую. Когда она вернется в колледж, они с Феритом познакомятся. Эта встреча изменит их жизни.