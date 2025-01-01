Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джордан Мендоза
Джордан Мендоза Jordan Mendoza
Киноафиша Персоны Джордан Мендоза

Джордан Мендоза

Jordan Mendoza

Популярные фильмы

Прости, детка 7.8
Прости, детка (2025)
Зиве 0.0
Зиве (2021)
Бивис и Батт-Хед 0.0
Бивис и Батт-Хед (2022)

Фильмография Джордан Мендоза

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 1 Сериалы 4 Актер 1 Сценарист 4 Продюсер 1
Сверхкомпенсация
Сверхкомпенсация
комедия 2025, США
Прости, детка 7.8
Прости, детка Sorry, Baby
драма 2025, США / Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Бивис и Батт-Хед
Бивис и Батт-Хед
комедия 2022, США
Зиве
Зиве
комедия 2021, США
Дэйв
Дэйв
комедия, музыка 2020, США
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше