Масахиро Хигасидэ Masahiro Higashide
Масахиро Хигасидэ

Masahiro Higashide

Дата рождения
1 февраля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сайтама, Япония
Рост
189 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтический герой

Популярные фильмы

Завтра я встречаюсь со вчерашней тобой 7.4
Завтра я встречаюсь со вчерашней тобой (2016)
Дорога юности 7.3
Дорога юности (2014)
Асако 1 и 2 7.0
Асако 1 и 2 (2018)

Фильмография Масахиро Хигасидэ

Жанр
Год
Икусагами: последний самурай 6.7
Икусагами: последний самурай
драма, боевик, исторический 2025, Япония
Город демонов 5.4
Город демонов Oni Goroshi
боевик, приключения, криминал 2025, Япония
Страшный человек
Страшный человек
комедия, ужасы 2022, Япония
Жена шпиона 6.3
Жена шпиона Spy no Tsuma
драма, исторический, мелодрама 2020, Япония
Асако 1 и 2 7
Асако 1 и 2 Netemo sametemo
драма 2018, Япония
Пока мы здесь 6.1
Пока мы здесь Sanpo suru shinryakusha
фантастика, драма 2017, Япония
5.8
Предчувствие Yocho
фантастика 2017, Япония
Завтра я встречаюсь со вчерашней тобой 7.4
Завтра я встречаюсь со вчерашней тобой Boku wa ashita, kinou no kimi to date suru
мелодрама 2016, Япония
Дорога юности 7.3
Дорога юности
драма, аниме 2014, Япония
Вороны 3 5.8
Вороны 3 Kurôzu Explode
боевик, криминал 2014, Япония
Всё началось, когда я тебя встретил 6.1
Всё началось, когда я тебя встретил Subete wa kimi ni aetakara
мелодрама 2013, Япония
