Масахиро Хигасидэ
Masahiro Higashide
Дата рождения
1 февраля 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сайтама, Япония
Рост
189 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Завтра я встречаюсь со вчерашней тобой
(2016)
7.3
Дорога юности
(2014)
7.0
Асако 1 и 2
(2018)
Фильмография Масахиро Хигасидэ
Актер
11
6.7
Икусагами: последний самурай
драма, боевик, исторический
2025, Япония
5.4
Город демонов
Oni Goroshi
боевик, приключения, криминал
2025, Япония
Страшный человек
комедия, ужасы
2022, Япония
6.3
Жена шпиона
Spy no Tsuma
драма, исторический, мелодрама
2020, Япония
7
Асако 1 и 2
Netemo sametemo
драма
2018, Япония
Смотреть трейлер
6.1
Пока мы здесь
Sanpo suru shinryakusha
фантастика, драма
2017, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
5.8
Предчувствие
Yocho
фантастика
2017, Япония
7.4
Завтра я встречаюсь со вчерашней тобой
Boku wa ashita, kinou no kimi to date suru
мелодрама
2016, Япония
7.3
Дорога юности
драма, аниме
2014, Япония
5.8
Вороны 3
Kurôzu Explode
боевик, криминал
2014, Япония
6.1
Всё началось, когда я тебя встретил
Subete wa kimi ni aetakara
мелодрама
2013, Япония
