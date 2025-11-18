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Постер фильма Тёмная легенда о Малине Кунданге
6.4
Тёмная легенда о Малине Кунданге - Трейлер
Киноафиша Фильмы Тёмная легенда о Малине Кунданге
6.4

Тёмная легенда о Малине Кунданге

, 2025
Legenda Kelam Malin Kundang
Индонезия / драма, детектив, триллер / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Тёмная легенда о Малине Кунданге
6.4
Пойду 0
Не пойду 0
Тёмная легенда о Малине Кунданге - Трейлер
Тёмная легенда о Малине Кунданге   Трейлер

В ролях

Рио Деванто
Alif
Фарадина Муфти
Nadine
Vonny Anggraini
Aminah
Jordan Omar
Emir
Нова Элиза
Нова Элиза
Alif's Mother
Faiz Vishal
Voice of Debt Collector
Almanzo Konoralma
Tony Merle
Jamal
Султан Хамонанган
Young Alif
Gambit Saifullah
Iqbal
Henry Manampiring
Doctor Arifin
Режиссер Rafki Hidayat, Kevin Rahardjo
Сценарист Джоко Анвар, Aline Djayasukmana, Rafki Hidayat
Композитор Yudhi Arfani, Zeke Khaseli
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индонезия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 29 мая 2026
Премьера в мире 18 ноября 2025
Дата выхода
18 декабря 2025 Бруней
27 ноября 2025 Индонезия 17+
11 декабря 2025 Малайзия 18SG
Производство Come and See Pictures, Rapi Films, Legacy Pictures
Другие названия
Legenda Kelam Malin Kundang, Smothered, Mallin Kundang-ui Jeonseol, Utracona pamięć, The Dark Legend of Malin Kundang

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Тёмная легенда о Малине Кунданге - Трейлер
Тёмная легенда о Малине Кунданге Трейлер
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Отзывы о фильме

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