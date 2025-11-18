В ролях
Faiz Vishal
Voice of Debt Collector
Henry Manampiring
Doctor Arifin
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Rafki Hidayat, Kevin Rahardjo
Сценарист
Джоко Анвар, Aline Djayasukmana, Rafki Hidayat
Композитор
Yudhi Arfani, Zeke Khaseli
Детали фильма
Страна
Индонезия
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
29 мая 2026
Премьера в мире
18 ноября 2025
Дата выхода
|18 декабря 2025
|Бруней
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|27 ноября 2025
|Индонезия
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|17+
|11 декабря 2025
|Малайзия
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|18SG
Производство
Come and See Pictures, Rapi Films, Legacy Pictures
Другие названия
Legenda Kelam Malin Kundang, Smothered, Mallin Kundang-ui Jeonseol, Utracona pamięć, The Dark Legend of Malin Kundang