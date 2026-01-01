Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Максим Поташев
Maxim Potashev
Киноафиша
Персоны
Максим Поташев
Максим Поташев
Maxim Potashev
Дата рождения
20 января 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
8.1
Что? Где? Когда?
(1975)
Фильмография Максим Поташев
Жанр
Все
Телешоу
Год
Все
1975
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
8.1
Что? Где? Когда?
телешоу
1975, Россия
От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей»
8 серий и рейтинг 7,2: включила «Мы были лжецами» и неожиданно досмотрела весь сериал до утра
Тоже «Реальные пацаны», но круче пермских: почему зрители без ума от сериала Blue Mountain State
Полковнику никто не пишет: откопали самое печальное признание Колесникова о «Первом отделе» — зрители будут плакать
«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»
Детектив вернулся в дело, ФБР в панике, город в ловушке: 3 свежих сериала для любителей острых ощущений
Пересмотрел «Стражей галактики 3» и понял, почему на самом деле Ракета бесится, когда его зовут енотом — всё трагичнее, чем вам казалось
Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин
С нас постер, с вас ответ: в этом тесте по советским фильмам проигравших нет
Тест со звездочкой: рискнете угадать советский фильм по кадру с площадки (5 кадров)
«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667