Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Йонас Хартманн
Йонас Хартманн
Jonas Hartmann
О персоне
Фильмография
Йонас Хартманн
Jonas Hartmann
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 января 2003
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Йонас Хартманн
Родился 20 января 2003 года. Швейцария.
Развернуть
Фильмография Йонас Хартманн
Альпийские приключения
приключения, драма, семейный
2015, Швейцария
6.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом