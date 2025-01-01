Меню
Ольга Гнедич
Награды
Награды и номинации Ольга Гнедич
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Ольга Гнедич
Берлинале 2008
Премия DAAD за короткометражный фильм
Победитель
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008
Лучший документальный фильм
Победитель
Окно в Европу 2017
Лучший фильм
Номинант
