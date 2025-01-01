Меню
Награды и номинации Ольга Гнедич

Награды и номинации Ольга Гнедич

Награды и номинации Ольга Гнедич
Берлинале 2008 Берлинале 2008
Премия DAAD за короткометражный фильм
Победитель
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2008
Лучший документальный фильм
Победитель
Окно в Европу 2017 Окно в Европу 2017
Лучший фильм
Номинант
