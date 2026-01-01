Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Кинта Брансон
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Награды и номинации Кинта Брансон
Quinta Brunson
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Награды
Награды и номинации Кинта Брансон
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2025
Лучшая женская роль на ТВ (комедия или мюзикл)
Номинант
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Writing for a Comedy Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучшая комедийная роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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