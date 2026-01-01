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Kinoafisha
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Quinta Brunson
Awards
Awards and nominations of Quinta Brunson
Quinta Brunson
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Awards
Awards and nominations of Quinta Brunson
Golden Globes, USA 2023
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Golden Globes, USA 2025
Best Performance by a Female Actor in a Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes 2024
Best Performance by a Female Actor in a Television Series, Musical or Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Writing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2025
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2023
Best Comedic Performance
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2026
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
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