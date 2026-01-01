Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Глебов
Киноафиша Персоны Александр Глебов

Александр Глебов

Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Казнить нельзя помиловать 5.9
Казнить нельзя помиловать (2017)
Дом у большой реки 0.0
Дом у большой реки (2013)

Фильмография Александр Глебов

Жанр
Год
Казнить нельзя помиловать 5.9
Казнить нельзя помиловать
драма, детектив 2017, Россия
Дом у большой реки
Дом у большой реки
драма 2013, Россия
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше