В центре событий оказывается юная девушка по имени Настя. Она окончила исторический факультет и устроилась гидом в Великом Новгороде. Парень Насти предложил ей пожениться. Сразу после церемонии бракосочетания Настя и Женя планируют уехать в Северную столицу, где Евгению наконец предложили работу. В скором времени происходит трагедия, которая омрачает жизнь возлюбленных. Родители Насти погибли в ДТП. В связи с этим свадьбу приходится отложить. Теперь жених и невеста занимаются организацией похорон.