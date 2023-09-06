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Постер сериала Мой ласковый враг
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Киноафиша Сериалы Мой ласковый враг

Мой ласковый враг (2023 - 2023)

Moj laskovyj vrag 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается юная девушка по имени Настя. Она окончила исторический факультет и устроилась гидом в Великом Новгороде. Парень Насти предложил ей пожениться. Сразу после церемонии бракосочетания Настя и Женя планируют уехать в Северную столицу, где Евгению наконец предложили работу. В скором времени происходит трагедия, которая омрачает жизнь возлюбленных. Родители Насти погибли в ДТП. В связи с этим свадьбу приходится отложить. Теперь жених и невеста занимаются организацией похорон.

В ролях
В ролях
Виктор Михайлов
Кристина Казинская
Кристина Казинская
Никита Панов
Никита Панов
Евгения Вайс
Юрий Лопарёв
Виктор Пипа
Виктор Пипа
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Мой ласковый враг - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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