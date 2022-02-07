Меню
Проклятие Горгоны - дублированный трейлер
Проклятие Горгоны. Дублированный трейлер

Проклятие Горгоны. Дублированный трейлер

Дата публикации: 7 февраля 2022
Проклятие Горгоны – После укуса змеи жизнь девушки по вызову Карли превращается в настоящий кошмар. Ее тело сначала поражает странный вирус, а затем оно начинает мутировать. Карли начинает чувствовать сильный голод…
3.0 Проклятие Горгоны
Проклятие Горгоны драма, ужасы, 2020, Великобритания
