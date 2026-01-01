Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Элизабет Казановас
Элизабет Казановас Elisabet Casanovas
Киноафиша Персоны Элизабет Казановас

Элизабет Казановас

Elisabet Casanovas

Дата рождения
15 декабря 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Сабадель, Испания
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Мерли 8.5
Мерли (2015)
Мы были песнями 5.6
Мы были песнями (2021)
Пушистые каникулы 4.1
Пушистые каникулы (2025)

Фильмография Элизабет Казановас

Пушистые каникулы 4.1
Пушистые каникулы Campamento Garra de Oso
приключения, комедия, семейный 2025, Португалия / Испания
Смотреть трейлер
Заступницы
Заступницы
драма, биография 2024, Испания
Мы были песнями 5.6
Мы были песнями Fuimos canciones
музыка 2021, Испания
Сожженный заживо 3.8
Сожженный заживо The Devil's Tail
ужасы 2021, Аргентина / Новая Зеландия
Смотреть трейлер
Мерли 8.5
Мерли
драма, комедия 2015, Испания
Показать еще
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше