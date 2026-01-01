Элизабет Казановас

Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили

С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны

Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей

Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)

Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»

Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли

Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя

В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем

Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет

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