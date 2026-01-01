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Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Элизабет Казановас
Elisabet Casanovas
Киноафиша
Персоны
Элизабет Казановас
Элизабет Казановас
Elisabet Casanovas
Дата рождения
15 декабря 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Сабадель, Испания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.5
Мерли
(2015)
5.6
Мы были песнями
(2021)
4.1
Пушистые каникулы
(2025)
Фильмография Элизабет Казановас
4.1
Пушистые каникулы
Campamento Garra de Oso
приключения, комедия, семейный
2025, Португалия / Испания
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Заступницы
драма, биография
2024, Испания
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5.6
Мы были песнями
Fuimos canciones
музыка
2021, Испания
3.8
Сожженный заживо
The Devil's Tail
ужасы
2021, Аргентина / Новая Зеландия
Смотреть трейлер
8.5
Мерли
драма, комедия
2015, Испания
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