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Вторая Ханде Эрчел: слухам о разрыве звезд «Игры на удачу» нашлось подтверждение

15 сентября 2022 14:30
Вторая Ханде Эрчел: слухам о разрыве звезд «Игры на удачу» нашлось подтверждение

Поклонников пары ждало горькое разочарование.

Джемре Байсел и Айтач Шашмаз воплотили влюбленных в сериале «Игра на удачу». Вскоре выяснилось, что звезды стали парой и в реальной жизни. Их романтические отношения продолжились и после того, как проект подошел к концу.

Поклонники не могли нарадоваться тому, что знаменитости счастливы вместе. Многие говорили, что им, в отличие от Ханде Эрчел и Керема Бюрсина (которые тоже закрутили роман на съемочной площадке, но впоследствии расстались), удалось сохранить свои отношения. Но радость эта длилась недолго.

Интернет-пользователи с ужасом обнаружили, что Шашмаз удалил из своего микроблога часть совместных фотографий с Байсел. Подписчики восприняли это как подтверждение слухов о расставании пары, которые то и дело появлялись в медийном пространстве. Некоторые из поклонников вспомнили, что разрыв Эрчел и Бюрсина также начинался с «чистки» социальных сетей. Пока официальных заявлений от самих звезд относительно их личной жизни не поступало.

Фото: Кадр из сериала «Игра на удачу», 2021, кадр из сериала «Постучись в мою дверь», 2020-2021
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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