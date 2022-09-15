Вторая Ханде Эрчел: слухам о разрыве звезд «Игры на удачу» нашлось подтверждение

Джемре Байсел и Айтач Шашмаз воплотили влюбленных в сериале «Игра на удачу». Вскоре выяснилось, что звезды стали парой и в реальной жизни. Их романтические отношения продолжились и после того, как проект подошел к концу.

Поклонники не могли нарадоваться тому, что знаменитости счастливы вместе. Многие говорили, что им, в отличие от Ханде Эрчел и Керема Бюрсина (которые тоже закрутили роман на съемочной площадке, но впоследствии расстались), удалось сохранить свои отношения. Но радость эта длилась недолго.

Интернет-пользователи с ужасом обнаружили, что Шашмаз удалил из своего микроблога часть совместных фотографий с Байсел. Подписчики восприняли это как подтверждение слухов о расставании пары, которые то и дело появлялись в медийном пространстве. Некоторые из поклонников вспомнили, что разрыв Эрчел и Бюрсина также начинался с «чистки» социальных сетей. Пока официальных заявлений от самих звезд относительно их личной жизни не поступало.