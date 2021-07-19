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Артём Муратов
Артём Муратов
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Артём Муратов
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Дата рождения
7 ноября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Тюмень, СССР (Россия)
Рост
170 см
Биография Артёма Муратова
Родился 7 ноября 1984 года. Тюмень, СССР (Россия).
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Эксклюзивно для Киноафиши: Артем Муратов делится списком любимых фильмов
Участник музыкального шоу на ТНТ «Студия СОЮЗ» специально для Киноафиши рассказывает о своих кинопредпочтениях.
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19 июля 2021 14:01
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