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Фильмография
Ли Иль-джун
Lee Il-joon
Киноафиша
Персоны
Ли Иль-джун
Ли Иль-джун
Lee Il-joon
Дата рождения
9 мая 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Ли Иль-джуна
Родился 9 мая 1996 года. Южная Корея.
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Популярные фильмы
6.6
Оно того не стоит
(2021)
Фильмография Ли Иль-джуна
6.6
Оно того не стоит
драма, комедия, дорама
2021, Южная Корея
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