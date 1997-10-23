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Минни
Минни
Minnie
О персоне
Фильмография
Минни
Minnie
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Дата рождения
23 октября 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Бангкок, Таиланд
Рост
165 см
Биография Минни
Родилась 23 октября 1997 года. Бангкок, Таиланд.
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