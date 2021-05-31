Интересные факты

В основу сценария сериала легла реальная история. Авторы проекта использовали дело Геннадия Михасевича, известного как «витебский душитель». Он орудовал в Белоруссии с 1971 по 1985 год, в его «кровавом списке» 36 жертв. Сотрудники правоохранительных органов совершили не один десяток ошибок за этот промежуток времени, а образ убийцы стал для жителей СССР воплощением кошмара наяву. Михасевич вошел в список самых жестоких маньяков и занял третье место после Оноприенко и Чикатило. А за его преступления попали в тюрьму 14 человек, один из которых лишился зрения, а другой получил высшую меру наказания в виде смертной казни.

Режиссер проекта, сценаристы и операторы тщательным образом подготовились к съемочному процессу, чтобы максимально точно передать описываемые события. Они внимательно изучили архивные данные, лично побеседовали со следователями, просмотрели ряд телевизионных программ, посвященных Михасевичу.

Актер Сергей Чирков, сыгравший главную роль, отметил, что для него было необычно переодеваться в одежду того времени и посреди современной Москвы сидеть в машине, о которой когда-то мог только мечтать его отец. По словам Чиркова, съемочные процесс затруднял тот факт, что улицы совершенно изменили свой облик со времен Советского Союза, и зачастую сцены приходилось переснимать из-за попавших в кадр рекламных вывесок.

История «витебского душителя» была использована для создания нескольких документальных и художественные лент, в числе которых «Место убийцы вакантно» (1990) и «Месть Михасевича» (2014).