О персоне
Фильмография
Мариуш Санитерник
Mariusz Saniternik
Киноафиша
Персоны
Мариуш Санитерник
Мариуш Санитерник
Mariusz Saniternik
Дата рождения
7 декабря 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Краков, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Путешественник
Популярные фильмы
7.2
Похороны картофеля
(1990)
7.1
Контролируемые разговоры
(1991)
7.1
It's Not My Film
(2024)
Фильмография Мариуш Санитерник
Жанр
Год
6.3
Великая Варшавская
Wielka Warszawska
драма
2025, Польша
7.1
It's Not My Film
To nie mój film
драма
2024, Польша
Spin the Bottle
Spin the Bottle
приключения
2022, Польша
5.1
Магнезия
Magnezja
криминал, драма, вестерн
2020, Польша
6.4
Афоня и пчелы
Afonia i pszczoly
мелодрама
2009, Польша
6.1
Пан Тадеуш
Pan Tadeusz
драма, исторический, мелодрама
1999, Польша / Франция
6.6
Dismissed from Life
Zwolnieni z zycia
драма
1992, Польша
7.1
Контролируемые разговоры
Rozmowy kontrolowane
комедия
1991, Польша
7.2
Похороны картофеля
Pogrzeb kartofla
драма
1990, Польша
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
