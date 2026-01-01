Оповещения от Киноафиши
Мариуш Санитерник Mariusz Saniternik
Киноафиша Персоны Мариуш Санитерник

Мариуш Санитерник

Mariusz Saniternik

Дата рождения
7 декабря 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Краков, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Путешественник

Популярные фильмы

Похороны картофеля 7.2
Похороны картофеля (1990)
Контролируемые разговоры 7.1
Контролируемые разговоры (1991)
It's Not My Film 7.1
It's Not My Film (2024)

Фильмография Мариуш Санитерник

Жанр
Год
Великая Варшавская 6.3
Великая Варшавская Wielka Warszawska
драма 2025, Польша
It's Not My Film 7.1
It's Not My Film To nie mój film
драма 2024, Польша
Spin the Bottle
Spin the Bottle Spin the Bottle
приключения 2022, Польша
Магнезия 5.1
Магнезия Magnezja
криминал, драма, вестерн 2020, Польша
Афоня и пчелы 6.4
Афоня и пчелы Afonia i pszczoly
мелодрама 2009, Польша
Пан Тадеуш 6.1
Пан Тадеуш Pan Tadeusz
драма, исторический, мелодрама 1999, Польша / Франция
Dismissed from Life 6.6
Dismissed from Life Zwolnieni z zycia
драма 1992, Польша
Контролируемые разговоры 7.1
Контролируемые разговоры Rozmowy kontrolowane
комедия 1991, Польша
Похороны картофеля 7.2
Похороны картофеля Pogrzeb kartofla
драма 1990, Польша
