Адам Сильвер
Adam Silver
Карьера
Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
8.0
Дипломатка
(2023)
6.7
Одинокая пьющая женщина
(2022)
6.5
Форт Блисс
(2014)
Фильмография Адам Сильвер
8
Дипломатка
драма, триллер
2023, США
6.7
Одинокая пьющая женщина
драма, комедия
2022, США
6.5
Форт Блисс
Fort Bliss
драма
2014, США / Турция
