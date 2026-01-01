Оповещения от Киноафиши
Адам Сильвер Adam Silver
Адам Сильвер

Adam Silver

Карьера
Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Фильмография Адам Сильвер

Жанр
Год
Дипломатка 8
Дипломатка
драма, триллер 2023, США
Одинокая пьющая женщина 6.7
Одинокая пьющая женщина
драма, комедия 2022, США
Форт Блисс 6.5
Форт Блисс Fort Bliss
драма 2014, США / Турция
