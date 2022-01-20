Американский комедийно-драматический сериал «Одинокая пьющая женщина» – это история о молодой женщине по имени Саманта Финк, которая в свои 28 лет столкнулась с проблемой алкогольной зависимости. После срыва на глазах у большого количества людей девушке пришлось вернуться домой к своей матери. Ей предстоит пройти непростой путь – научиться обходиться без спиртного и избежать наказания в виде тюремного срока. Саманта осознает, что грань между «любительницей вечеринок» и «ходячей катастрофой» тонка.