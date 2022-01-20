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Постер к сериалу Одинокая пьющая женщина
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Киноафиша Сериалы Одинокая пьющая женщина
Одинокая пьющая женщина (2022 - …) Single Drunk Female
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FreeForm
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

Американский комедийно-драматический сериал «Одинокая пьющая женщина» – это история о молодой женщине по имени Саманта Финк, которая в свои 28 лет столкнулась с проблемой алкогольной зависимости. После срыва на глазах у большого количества людей девушке пришлось вернуться домой к своей матери. Ей предстоит пройти непростой путь – научиться обходиться без спиртного и избежать наказания в виде тюремного срока. Саманта осознает, что грань между «любительницей вечеринок» и «ходячей катастрофой» тонка.

Одинокая пьющая женщина - трейлер первого сезона
Одинокая пьющая женщина
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
София Блэк-Д’Элиа
София Блэк-Д’Элиа
Саша Компере
Саша Компере
Ребекка Хендерсон
Ребекка Хендерсон
Лили Д. Мур
Christopher Cocke
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Одинокая пьющая женщина - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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