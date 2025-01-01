Меню
Киноафиша Фильмы Улица ржи

Улица ржи

Rye Lane 18+
О фильме

Мы знакомимся с чернокожей девушкой, которую не так давно бросил ее молодой человек. Из-за этого расставания героиня чувствует себя самым несчастным человеком на планете. Депрессия преследует ее по пятам, не давая никаких надежд на спокойную жизнь. Но однажды девушка решает устроить себе небольшой отдых, что приводит ее в южную часть Лондона.
Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2023
Сборы в мире $1 648 463
Производство BBC Film, British Film Institute (BFI), DJ Films
Другие названия
Rye Lane, Amor en Rye Lane, Ritrovarsi in Rye Lane, Rye Lane: Um Amor Inesperado, Rye Lane: Un amor inesperado, Toi & moi?, Toi et moi?, Ulica Rye Lane, Улица ржи, ライ・レーン, 分手有緣人, 黑麦巷
Режиссер
Raine Allen-Miller
В ролях
Дэвид Джонссон Фрэй
Vivian Oparah
Poppy Allen-Quarmby
Charlie Knight
Саймон Маньонда
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
