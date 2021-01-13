Небесный огонь
– Ещё ребенком Сяомэн увидела гибель мамы в облаке пепла на одном из островов Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Девушка выросла и пошла по стопам родителей - стала сейсмологом, правда, с отцом после того трагического случая отношения так и не наладились. С командой учёных Сяомэн приезжает на тот самый злосчастный остров, чтобы установить новую систему мониторинга вулканической активности, так как на днях у подножия вулкана открывается новый курорт, а владелец бизнеса и слышать не хочет о потенциальной опасности. Но вскоре начнётся новое извержение, и райский островок превратится в море огня.
