Небесный огонь - дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Небесный огонь. Дублированный трейлер

Небесный огонь. Дублированный трейлер

Дата публикации: 13 января 2021
Небесный огонь – Ещё ребенком Сяомэн увидела гибель мамы в облаке пепла на одном из островов Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Девушка выросла и пошла по стопам родителей - стала сейсмологом, правда, с отцом после того трагического случая отношения так и не наладились. С командой учёных Сяомэн приезжает на тот самый злосчастный остров, чтобы установить новую систему мониторинга вулканической активности, так как на днях у подножия вулкана открывается новый курорт, а владелец бизнеса и слышать не хочет о потенциальной опасности. Но вскоре начнётся новое извержение, и райский островок превратится в море огня.
5.2 Небесный огонь
Небесный огонь боевик, 2019, Китай
