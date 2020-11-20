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Клара Джалилова

Клара Джалилова
Клара Джалилова
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Дата рождения
8 июля 1937
Возраст
83 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
20 ноября 2020
Биография Клары Джалиловой

Клара Джалилова – советская и узбекская актриса, родилась 8 июля 1937 года, ушла из жизни 20 ноября 2020 года. С детских лет она посещала музыкальную школу, где занималась вокалом, участвовала в самодеятельности, гастролировала в составе коллектива по республикам Союза.

В 1955 году на одном из концертов ее увидела Халима Насырова – певица, лауреат Сталинской премии, которая тогда работала в Ташкентском театре оперы и балета. Она была очарована сильным вокалом Клары, поэтому пригласила девушку на прослушивание в столичную консерваторию.

Уже будучи студенткой, она в качестве представителя от Узбекской ССР была приглашена в Москву для участия в VI международном фестивале молодежи, который стал самым массовым за всю историю. Девушка дала множество концертов, за что ее впервые наградили званием лауреата и вручили золотую медаль.

Всесоюзная любовь и признание пришли к ней после выхода ее дебютного фильма-мюзикла «Очарован тобою» в 1958 году. В нем девушка, помимо того, что сыграла главную роль, сама записала все сольные партии своего персонажа. Основной работой Клары была эстрадная сцена, в кино она появлялась достаточно редко. Предпочитала играть комедийных персонажей, но, несмотря на жанр, каждый ее образ отличался особой харизматичностью.

Интересные факты о Кларе Джалиловой
  • Высшее образование получила в Ташкенте – была студенткой художественно-промышленного института;
  • Во время прослушивания перед экспертами в Ташкентской консерватории она так покорила всех своим голосом, что члены комиссии рекомендовали ее к немедленному поступлению в качестве певицы в Узбекский оркестр народных инструментов при Государственной филармонии Узбекской ССР;
  • До конца своих дней продолжала выступать, встречалась с поклонниками на творческих вечерах, сохранила силу своего голоса;
  • Последний фильм с участием Клары Алимдатовны вышел в 2013 году, когда актрисе было уже 76 лет.
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