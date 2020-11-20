Клара Джалилова – советская и узбекская актриса, родилась 8 июля 1937 года, ушла из жизни 20 ноября 2020 года. С детских лет она посещала музыкальную школу, где занималась вокалом, участвовала в самодеятельности, гастролировала в составе коллектива по республикам Союза.

В 1955 году на одном из концертов ее увидела Халима Насырова – певица, лауреат Сталинской премии, которая тогда работала в Ташкентском театре оперы и балета. Она была очарована сильным вокалом Клары, поэтому пригласила девушку на прослушивание в столичную консерваторию.

Уже будучи студенткой, она в качестве представителя от Узбекской ССР была приглашена в Москву для участия в VI международном фестивале молодежи, который стал самым массовым за всю историю. Девушка дала множество концертов, за что ее впервые наградили званием лауреата и вручили золотую медаль.

Всесоюзная любовь и признание пришли к ней после выхода ее дебютного фильма-мюзикла «Очарован тобою» в 1958 году. В нем девушка, помимо того, что сыграла главную роль, сама записала все сольные партии своего персонажа. Основной работой Клары была эстрадная сцена, в кино она появлялась достаточно редко. Предпочитала играть комедийных персонажей, но, несмотря на жанр, каждый ее образ отличался особой харизматичностью.