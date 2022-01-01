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Зиновий Ройзман
Зиновий Ройзман
О персоне
Фильмография
Зиновий Ройзман
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Дата рождения
11 сентября 1941
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Дева
Биография Зиновия Ройзмана
Родился 11 сентября 1941 года. Одесса, СССР (Украина).
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Фильмография Зиновия Ройзмана
Последний бронепоезд
боевик, исторический, военный
2006, Россия / Беларусь
6.0
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