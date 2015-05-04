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Постер сериала Истребители: Последний бой
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Киноафиша Сериалы Истребители: Последний бой

Истребители: Последний бой (2015 - 2015)

Istrebiteli: Poslednij boj 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Для обеспечения советского наступления подполковник Бестужев получает приказ о формировании авиационного полка на базе новейших истребителей ЯК3. Для этого он собирает старых боевых товарищей, лучших выпускников летных училищ. В его полку служат не только мужчины, но и отважные красавицы летчицы. Им предстоит нелегкая задача разгадать хитроумный немецкий оборонительный план под экзотическим названием «Восточная шкатулка»… В самый разгар ожесточенных воздушных боев в помощь советским летчикам прибывает эскадрилья французских пилотов. Для смелого летчика не только война становится моральным испытанием, но и любовь.

В ролях
В ролях
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Мария Андреева
Мария Андреева
Анастасия Веденская
Анастасия Веденская
Дмитрий Арбенин
Дмитрий Арбенин
Антон Сёмкин
Антон Сёмкин
Денис Константинов
Денис Константинов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Истребители: Последний бой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 12 эпизодов
 
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