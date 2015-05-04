Для обеспечения советского наступления подполковник Бестужев получает приказ о формировании авиационного полка на базе новейших истребителей ЯК3. Для этого он собирает старых боевых товарищей, лучших выпускников летных училищ. В его полку служат не только мужчины, но и отважные красавицы летчицы. Им предстоит нелегкая задача разгадать хитроумный немецкий оборонительный план под экзотическим названием «Восточная шкатулка»… В самый разгар ожесточенных воздушных боев в помощь советским летчикам прибывает эскадрилья французских пилотов. Для смелого летчика не только война становится моральным испытанием, но и любовь.