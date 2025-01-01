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Ли Хон-ги
Ли Хон-ги Lee Hong-gi
Киноафиша Персоны Ли Хон-ги

Ли Хон-ги

Lee Hong-gi

Дата рождения
2 марта 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Соннам, Республика Корея

Популярные фильмы

Хваюги 0.0
Хваюги (2017)
Ты прекрасен! 0.0
Ты прекрасен! (2009)
Современный фермер 0.0
Современный фермер (2014)

Фильмография Ли Хон-ги

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актер 3
Хваюги
Хваюги
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, Южная Корея
Современный фермер
Современный фермер
комедия, семейный, мелодрама 2014, Южная Корея
Ты прекрасен!
Ты прекрасен!
драма, комедия, мелодрама 2009, Южная Корея
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