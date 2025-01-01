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Фильмография
Ли Хон-ги
Lee Hong-gi
Киноафиша
Персоны
Ли Хон-ги
Ли Хон-ги
Lee Hong-gi
Дата рождения
2 марта 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Соннам, Республика Корея
Популярные фильмы
0.0
Хваюги
(2017)
0.0
Ты прекрасен!
(2009)
0.0
Современный фермер
(2014)
Фильмография Ли Хон-ги
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2017
2014
2009
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
Хваюги
комедия, фэнтези, мелодрама
2017, Южная Корея
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Современный фермер
комедия, семейный, мелодрама
2014, Южная Корея
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Ты прекрасен!
драма, комедия, мелодрама
2009, Южная Корея
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