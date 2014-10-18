В поисках вдохновения молодежная рок-группа решает взять тайм-аут и отправляется на это время в сельскую местность. Эти ребята абсолютно уверены в том, что фермерство может принести им прибыль и новые перспективы. К огромному удивлению троицы, старейшиной деревни оказывается молодая энергичная женщина Кан Юн-хи. К тому же, именно она когда-то была первой любовью лидера группы Мин-ки! И вот, начиная свое новое приключение, музыканты неожиданно сталкиваются со множеством проблемам и непредвиденных ситуаций, которые делают их жизнь на ферме интересной и необычной. На фоне сельской местности горе-рокеры размышляют о том, что вызывает у них страсть — как музыкальную, так и романтическую.