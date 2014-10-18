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Постер сериала Современный фермер
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Киноафиша Сериалы Современный фермер

Современный фермер (2014 - 2014)

Modeonpameo 18+
Год выпуска 2014
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 21 час 40 минут

О чем сериал

В поисках вдохновения молодежная рок-группа решает взять тайм-аут и отправляется на это время в сельскую местность. Эти ребята абсолютно уверены в том, что фермерство может принести им прибыль и новые перспективы. К огромному удивлению троицы, старейшиной деревни оказывается молодая энергичная женщина Кан Юн-хи. К тому же, именно она когда-то была первой любовью лидера группы Мин-ки! И вот, начиная свое новое приключение, музыканты неожиданно сталкиваются со множеством проблемам и непредвиденных ситуаций, которые делают их жизнь на ферме интересной и необычной. На фоне сельской местности горе-рокеры размышляют о том, что вызывает у них страсть — как музыкальную, так и романтическую.

В ролях
В ролях
Пак Чин-джу
Ли Щи-он
Ли Джэ-у
Ли Иль-хва
Квак Тон-ён
Ли Хон-ги
Ли Хон-ги
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Современный фермер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2014, 20 эпизодов
 
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