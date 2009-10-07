Ми-не – добрая, доверчивая и по-своему очаровательная девушка, выросшая без родителей вместе с братом-близнецом Ми-Намом. Повзрослев, она мечтает уехать в Рим и стать монахиней, а вот Ми-Нам выбрал совсем другой путь – тернистый путь поп-звезды. Он надеется, что успех и слава помогут ему в поисках матери. Но однажды музыкальный менеджер сообщает Ми-не, что ее брат временно не может выступать, и необходимо срочно найти замену. Кто по-настоящему похож на Ми-Нама, да еще и прекрасно поет? Только его сестра. Притворяясь парнем, скромная послушница становится новым участником сверхпопулярной K-Pop группы. До возвращения брата ей нужно сохранить свою тайну, но еще сложнее найти общий язык с ведущим вокалистом – высокомерным и угрюмым Тхе-Геном.