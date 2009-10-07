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Киноафиша Сериалы Ты прекрасен!

Ты прекрасен! (2009 - 2009)

Minami sineyo 18+
Год выпуска 2009
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал SBS
Продолжительность сериала 18 часов 40 минут

О чем сериал

Ми-не – добрая, доверчивая и по-своему очаровательная девушка, выросшая без родителей вместе с братом-близнецом Ми-Намом. Повзрослев, она мечтает уехать в Рим и стать монахиней, а вот Ми-Нам выбрал совсем другой путь – тернистый путь поп-звезды. Он надеется, что успех и слава помогут ему в поисках матери. Но однажды музыкальный менеджер сообщает Ми-не, что ее брат временно не может выступать, и необходимо срочно найти замену. Кто по-настоящему похож на Ми-Нама, да еще и прекрасно поет? Только его сестра. Притворяясь парнем, скромная послушница становится новым участником сверхпопулярной K-Pop группы. До возвращения брата ей нужно сохранить свою тайну, но еще сложнее найти общий язык с ведущим вокалистом – высокомерным и угрюмым Тхе-Геном.

В ролях
В ролях
Чан Гын-сок
Чан Гын-сок
Пак Щин-хе
Ким Сон-нён
Ким Ин-гвон
Ли Хон-ги
Ли Хон-ги
Чон Ён-хва
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Ты прекрасен! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2009, 16 эпизодов
 
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