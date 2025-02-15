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Киноафиша Сериалы Ведьма

Ведьма (2025 - …)

The Witch 18+
Год выпуска 2025
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Channel A
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Пак Ми Джон — девушка, которая носит красивые наряды и живёт так, как хочет. Она с детства свободно владеет английским, а потому сделала карьеру переводчицы. Её мать умерла при родах, а сама Ми Джон с юных лет привлекала внимание, даже ничего не делая.  Из-за её загадочной, почти мистической ауры окружающие всегда выделяли её среди других. В какой-то момент одноклассники начали влюбляться в неё, а знакомые стали называть «ведьмой». Со временем она привыкла к одиночеству, но иногда вспоминает школьные годы и того самого мальчика — Ли Дон Джина с ослепительной улыбкой, который всегда проходил мимо в окружении друзей…

В ролях
В ролях
Чинён
Чан Хи-рён
Но Джон-и
Чан Хе-джин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Ведьма - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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