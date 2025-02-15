Пак Ми Джон — девушка, которая носит красивые наряды и живёт так, как хочет. Она с детства свободно владеет английским, а потому сделала карьеру переводчицы. Её мать умерла при родах, а сама Ми Джон с юных лет привлекала внимание, даже ничего не делая. Из-за её загадочной, почти мистической ауры окружающие всегда выделяли её среди других. В какой-то момент одноклассники начали влюбляться в неё, а знакомые стали называть «ведьмой». Со временем она привыкла к одиночеству, но иногда вспоминает школьные годы и того самого мальчика — Ли Дон Джина с ослепительной улыбкой, который всегда проходил мимо в окружении друзей…